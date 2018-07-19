Ещё
«Где дороги?»: попадёшь под забор — сам виноват
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Где дороги?»: попадёшь под забор — сам виноват 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Начинает выпуск упавший на дорогу строительный забор. «Неизвестная стройка на Танковой. Информационного щита нет уже неделю, а строительная техника ходит, загрязняя проезжую часть, бетонный забор падает, ливневые колодцы продавливаются, дом шатается. А с кого спрашивать, непонятно», — недоумевают местные жители.
«Мэрия считает, что улица Бурлинская заканчивается у дома 36, и содержать улицу на этом участке необязательно», — пишет нам читатель Антон.
«Перегородили дорогу пополам! Вкопали столбы для забора, начинается стройка. Постоянно говорим о том, что не везде могут подъехать пожарники и скорая помощь. Интересно, как застройщик получил на это разрешение? Какие-то нелюди прям. На фото справа рядом магазин «Холди», улица Петухова, 12/1. Дорога выходит на улицу Петухова, больше подъезда к домам в этом районе нет», — возмущена Елена.
«Один из двух выездов с Петухова. Весь Затулинский микрорайон вынужден выбираться на улицу Петухова вот по таким ямищам! Как всегда, отчитались и поставили галочку в прошлом году о ремонте дороги, а прилегающие выезды и въезды просто забросили. Крепкой подвески всем, а мэрии досрочной капитуляции!» — негодует читатель Александр.
Кое-где дороги уже уступают своё место мусору. «По улице 3-й переулок Серафимовича, 4 не вывозят мусор уже около двух недель. Из-за гор мусора и жары стоит такой запах, что невозможно в домах открывать окна. Жители ближайших домов обращались несколько раз в ЖКХ, но мусор не убирается. Антисанитария ужасная», — сообщает Ярослава.
Ещё одно мусорное царство прямо на проезжей части.
Разломали бордюр, тротуар — и бросили.
«На улице Лермонтова, 45–47 раскопали две огромные ямы ещё 26 июня. Ни один человек за это время к ним не подходит, никаких работ не производилось», — рассказывают очевидцы.
Ну а это образец того, как потерявшие терпение люди сами начинают заделывать ямы. Жители отремонтировали дорогу на улице Новой в Заельцовском районе: в ямы они уложили обломки старого асфальтового покрытия.
Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.
Читайте также: Роскошь на весь Новосибирск: сплошь ННН и ААА  Самые дорогие машины, которые богатые люди демонстрируют всем новосибирцам на городских улицах.
НГС приглашает читателей с автомобилями любого возраста в проект «Тест-драйв с читателем». Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.
ngs.ru: последние новости
«Как меня только не обзывали» Уральские энергетики разыскивают в Новосибирске родных умершей сотрудницы Хоккеисты и чирлидеры «Сибири» решили помыть машины болельщиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России184
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона18
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство39
Казаки просят отменить пенсии550
Путин допустил обострение ситуации на Украине221
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение