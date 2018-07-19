Директор МКУ Пскова «Специализированная служба» Сергей Фёдоров сообщил, почему в различных частях города произошли подтопления улиц после сильных дождей: соответствующее зявление предприятие опубликовало на сайте Ведерников.рф. Представители МКУ Пскова «Специализированная служба» по заявкам УГХ администрации города Пскова регулярно проводят осмотры систем ливневой канализации улиц города и дворовых территорий, отметил Фёдоров. «По факту возникшего незначительного подтопления с 14 на 15 июля поясняю следующее: в результате некачественной уборки дорожного полотна на проезжей части (угол Октябрьского проспекта на пересечении с улицей Гоголя и улицы Гражданской) асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, а также несвоевременной уборки скошенной травы с прилегающих газонов, местами произошло частичное засорение дождевых колодцев, что привело к подтоплению», — заявил Фёдоров. По информации директора учреждения, в настоящее время накануне празднования Дня города производится полная размывка и прочистка систем водоотведения, а также прочистка крышек дождеприемных колодцев. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».