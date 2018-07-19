МВД Испании признает всех жертв терактов

Министерство внутренних дел Испании намерено отказаться от ограничений по времени, в течение которого пострадавшие во время теракта должны доказать, что являются таковыми. Как пишет El Pais, в настоящее время закон предоставляет для этого период длиною лишь в один год.

"Мы проанализировали требования ассоциаций, и этот пункт был одним из самых распространенных, — отметила глава подразделения, занимающегося поддержкой жертв терроризма, Соня Рамос. — Мы понимаем, что после атак террористов могут быть те, кто не успел вовремя получить информацию (о положенной им помощи), их права не должны быть ограничены какими-то сроками".

Соответствующие поправки в законодательство будут подготовлены в ближайшее время и начнут действовать уже в 2019 году. Необходимость данных изменений была осознана после терактов в августе 2017 года, совершенных в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре. Ответственность за гибель 16 человек взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ ).