МВД Испании признает всех жертв терактов 

Министерство внутренних дел Испании намерено отказаться от ограничений по времени, в течение которого пострадавшие во время теракта должны доказать, что являются таковыми. Как пишет El Pais, в настоящее время закон предоставляет для этого период длиною лишь в один год.
"Мы проанализировали требования ассоциаций, и этот пункт был одним из самых распространенных, — отметила глава подразделения, занимающегося поддержкой жертв терроризма, Соня Рамос. — Мы понимаем, что после атак террористов могут быть те, кто не успел вовремя получить информацию (о положенной им помощи), их права не должны быть ограничены какими-то сроками".
Соответствующие поправки в законодательство будут подготовлены в ближайшее время и начнут действовать уже в 2019 году. Необходимость данных изменений была осознана после терактов в августе 2017 года, совершенных в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре. Ответственность за гибель 16 человек взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).
На сегодняшний день МВД Испании признало жертвами тех атак 14 человек (семьи двух погибших не стали обращаться за помощью), еще 54 считаются пострадавшими от действий нападавших. При этом Группа внимания и оценки пострадавших от терроризма работает с еще 77 людьми, которые считают себя пострадавшими и говорят, что они не получили достаточно информации или внимания после тех трагических событий. Столь необычная ситуация сложилась из-за того, что две трети жертв терактов были иностранцами и вскоре после нападения вернулись к себе на родину.