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Саратовец был оштрафован за купание в неположенном месте
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Саратовец был оштрафован за купание в неположенном месте 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В рамках мероприятий по выявлению административных правонарушений еженедельно осуществляются совместные рейды сотрудников отдела муниципального контроля администрации Ленинского района города Саратова с сотрудниками отдела полиции № 4 в составе УМВД России по г. Саратову.
Участниками рейда на Андреевских прудах был составлен протокол по ч. 3 ст. 1.3 Закона Саратовской области от 29.07.2009 № 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области».
Указанная статья предполагает ответственность за купание в местах, где установлены знаки «Купаться запрещено», заплыв купающихся за буйки, обозначающие границу участка акватории водного объекта, отведенного для купания, прыжки в воду с не приспособленных для этих целей сооружений, а также купание и прыжки в воду с моторных и парусных судов.
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