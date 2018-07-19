Саратовец был оштрафован за купание в неположенном месте

В рамках мероприятий по выявлению административных правонарушений еженедельно осуществляются совместные рейды сотрудников отдела муниципального контроля администрации Ленинского района города Саратова с сотрудниками отдела полиции № 4 в составе УМВД России по г. Саратову.

Участниками рейда на Андреевских прудах был составлен протокол по ч. 3 ст. 1.3 Закона Саратовской области от 29.07.2009 № 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области».

Указанная статья предполагает ответственность за купание в местах, где установлены знаки «Купаться запрещено», заплыв купающихся за буйки, обозначающие границу участка акватории водного объекта, отведенного для купания, прыжки в воду с не приспособленных для этих целей сооружений, а также купание и прыжки в воду с моторных и парусных судов.