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СМИ: ХАМАС объявил о согласии с планом Каира о палестинском примирении
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СМИ: ХАМАС объявил о согласии с планом Каира о палестинском примирении 

ТАСС 1 час назад
КАИР, 19 июля. /ТАСС/. Движение ХАМАС, которое фактически осуществляет административное управление в блокированном секторе Газа, объявило о согласии с представленным Египтом документом о палестинском примирении. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya, цитируя заявление палестинского движения.
В нем говорится, что «лидер движения ХАМАС Исмаил Хания сообщил представителям разведки Египта о согласии ХАМАС с документом египетской стороны по межпалестинскому примирению».
Как стало известно в среду, палестинское движение ФАТХ, которое возглавляет президент Палестины Махмуд Аббас, обсуждает предложения Египта по палестинскому примирению и в ближайшее время его делегаты направятся в Каир, чтобы высказать свою позицию по данной проблеме. Как заявил официальный представителя ФАТХ Атыф Абу Сейф, руководство движения «позитивно оценивает идеи, изложенные в документе египетской стороны, и вырабатывает позицию, которая направлена на палестинское примирение».
Представитель ФАТХ не раскрыл подробностей, содержащихся в новом предложении египетской стороны, которые были представлены Каиром для обсуждения палестинским фракциям.
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