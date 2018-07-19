СМИ: ХАМАС объявил о согласии с планом Каира о палестинском примирении

КАИР , 19 июля. / ТАСС /. Движение ХАМАС , которое фактически осуществляет административное управление в блокированном секторе Газа, объявило о согласии с представленным Египтом документом о палестинском примирении. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya, цитируя заявление палестинского движения. В нем говорится, что «лидер движения ХАМАС Исмаил Хания сообщил представителям разведки Египта о согласии ХАМАС с документом египетской стороны по межпалестинскому примирению». Как стало известно в среду, палестинское движение ФАТХ , которое возглавляет президент Палестины Махмуд Аббас , обсуждает предложения Египта по палестинскому примирению и в ближайшее время его делегаты направятся в Каир, чтобы высказать свою позицию по данной проблеме. Как заявил официальный представителя ФАТХ Атыф Абу Сейф, руководство движения «позитивно оценивает идеи, изложенные в документе египетской стороны, и вырабатывает позицию, которая направлена на палестинское примирение». Представитель ФАТХ не раскрыл подробностей, содержащихся в новом предложении египетской стороны, которые были представлены Каиром для обсуждения палестинским фракциям.