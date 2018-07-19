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Сотрудники «Екатеринбурггаза» устроили «Подзарядку»
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Сотрудники «Екатеринбурггаза» устроили «Подзарядку» 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Персонал центрального офиса АО «Екатеринбурггаз» вышел на утреннюю зарядку. Под руководством тренеров от команды «Е-консалт» сотрудники «Екатеринбурггаза» танцевали зажигательную зумбу. Практика получения позитивных эмоций и энергии на новые свершения через танцевальные мероприятия успешно прижилась среди сотрудников «Единого расчетного центра». Следом за ними на уличный танцпол вышли специалисты газовой компании.
Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»
На «Подзарядку» вышли даже профессиональные спасатели. «Было здорово! Настроение отличное. С таким удовольствием взялись за ежедневную работу!», — поделились впечатлениями танцоры.
Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»
После зажигательной зумбы всех ждал «витаминный» сюрприз. Приверженцев здорового образа жизни угостили яблоками и бананами, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»
Подобные совместные мероприятия укрепляют корпоративный дух, разбивают барьеры между людьми. «Несмотря на то, что АО „Екатеринбурггаз“ в 2018 году празднует свое 60-летие, компания остается современной и сохраняет динамичность развития» — поприветствовал участников зарядки генеральный директор компании Валерий Боровиков.
Развивая новации как корпоративную ценность, «Екатеринбурггаз» чтит и свои лучшие традиции. Уже 15 лет проводится ежегодная корпоративная спартакиада по 14 видам дисциплин, в обеденное время сотрудники могут сходить на йогу и поиграть в настольный теннис.
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