Сотрудники «Екатеринбурггаза» устроили «Подзарядку»

Персонал центрального офиса АО «Екатеринбурггаз» вышел на утреннюю зарядку. Под руководством тренеров от команды «Е-консалт» сотрудники «Екатеринбурггаза» танцевали зажигательную зумбу. Практика получения позитивных эмоций и энергии на новые свершения через танцевальные мероприятия успешно прижилась среди сотрудников «Единого расчетного центра». Следом за ними на уличный танцпол вышли специалисты газовой компании.

Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

На «Подзарядку» вышли даже профессиональные спасатели. «Было здорово! Настроение отличное. С таким удовольствием взялись за ежедневную работу!», — поделились впечатлениями танцоры.

Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

После зажигательной зумбы всех ждал «витаминный» сюрприз. Приверженцев здорового образа жизни угостили яблоками и бананами, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

Подобные совместные мероприятия укрепляют корпоративный дух, разбивают барьеры между людьми. «Несмотря на то, что АО „Екатеринбурггаз“ в 2018 году празднует свое 60-летие, компания остается современной и сохраняет динамичность развития» — поприветствовал участников зарядки генеральный директор компании Валерий Боровиков.

Развивая новации как корпоративную ценность, «Екатеринбурггаз» чтит и свои лучшие традиции. Уже 15 лет проводится ежегодная корпоративная спартакиада по 14 видам дисциплин, в обеденное время сотрудники могут сходить на йогу и поиграть в настольный теннис.