В Красноярской мэрии новые кадровые перестановки 

В администрации Красноярска новые кадровые назначения. Приказом мэра города руководителем департамента муниципального заказа назначен 36-летний юрист Ринат Шадрин. Предыдущий начальник Владимир Щербенин ушел на пенсию.
Ринат Шадрин попал в мэрию после того, как главой города стал Сергей Еремин. До этого он работал в различных государственных и коммерческих структурах.
После окончания юридического факультета Красноярского аграрного университета Шадрин сначала работал юристом в Красноярском аэропорту, затем в министерстве транспорта и связи, а также ведущим юристом в Многофункциональном центре. Оттуда попал в администрацию Красноярска.