Ещё
В Красноярской мэрии новые кадровые перестановки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярской мэрии новые кадровые перестановки 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В администрации Красноярска новые кадровые назначения. Приказом мэра города руководителем департамента муниципального заказа назначен 36-летний юрист Ринат Шадрин. Предыдущий начальник Владимир Щербенин ушел на пенсию.
Ринат Шадрин попал в мэрию после того, как главой города стал Сергей Еремин. До этого он работал в различных государственных и коммерческих структурах.
После окончания юридического факультета Красноярского аграрного университета Шадрин сначала работал юристом в Красноярском аэропорту, затем в министерстве транспорта и связи, а также ведущим юристом в Многофункциональном центре. Оттуда попал в администрацию Красноярска.
АиФ Красноярск: последние новости
Красноярская школьница спасла трех тонущих подруг в Анапе Соблюдать общественный порядок в Красноярске помогают народные дружины Пять раз виновен. Четыре года условно получил бывший чиновник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России184
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона18
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство39
Казаки просят отменить пенсии550
Путин допустил обострение ситуации на Украине221
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение