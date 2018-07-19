В Керамическом проезде пройдет пленэр

Пленэр для всех желающих пройдет в парке «Северные дубки», который находится в Керамическом проезде. Об этом сообщили в администрации парка.

— От вас требуется только желание рисовать, все необходимые принадлежности — мольберты, кисточки, краски, карандаши — предоставляются. Мы будем рисовать на свежем воздухе при солнечном свете, а помогать нам будут сотрудники культурного центра. Ждем всех желающих 21 июля, — рассказал сотрудник администрации.

Мероприятие от центра культуры «Гармония» начнется в 11.00. Сбор — у детской площадки. Адрес парка: Керамический пр-д, д. 71, корп. 1. (мю)