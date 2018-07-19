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В Керамическом проезде пройдет пленэр
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В Керамическом проезде пройдет пленэр 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Пленэр для всех желающих пройдет в парке «Северные дубки», который находится в Керамическом проезде. Об этом сообщили в администрации парка.
— От вас требуется только желание рисовать, все необходимые принадлежности — мольберты, кисточки, краски, карандаши — предоставляются. Мы будем рисовать на свежем воздухе при солнечном свете, а помогать нам будут сотрудники культурного центра. Ждем всех желающих 21 июля, — рассказал сотрудник администрации.
Мероприятие от центра культуры «Гармония» начнется в 11.00. Сбор — у детской площадки. Адрес парка: Керамический пр-д, д. 71, корп. 1. (мю)
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