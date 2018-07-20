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Ралли «Шелковый путь» отправляется из Астрахани в Москву
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Ралли «Шелковый путь» отправляется из Астрахани в Москву 

ТАСС 2 часа назад
АСТРАХАНЬ, 20 июля. /ТАСС/. Ралли «Шелковый путь» стартует в пятницу в Астрахани. В отличие от предыдущих лет, на сей раз трасса маршрута полностью пройдет по территории России с финишем на Красной площади Москвы.
Изначально планировалось, что в нынешнем году маршрут будет проложен из Китая в Россию со стартом в городе Сиань и финишем в Москве (в 2016 и 2017 годах участники ехали в обратном направлении). Однако китайская сторона не успела вовремя согласовать работу аэропортового комплекса, и организаторам пришлось в короткие сроки изменять маршрут. Трасса пройдет через Астраханскую, Волгоградскую, Липецкую, Тульскую и Московскую области, а также по территории Республики Калмыкия. Финиш запланирован на 27 июля на Красной площади в Москве.
За семь дней участники преодолеют около 3500 километров, старт будет дан на площади перед театром оперы и балета в Астрахани.
В нынешнем ралли примут участие многие известные гонщики, в том числе и победитель рейда «Дакар» испанец Нани Рома. Всего на старт выйдут около 70 экипажей.
"Обычно первый этап на ралли для того, чтобы «вкатиться» в гонку. В этот раз все испытания начнутся с самого старта. Почти треть маршрута будет пролегать именно по Астраханской области, которая всегда славилась своими непростыми и для техники, и для людей песками, хаотичными дюнами и жесткими кочкарниками в степи", — сказали ТАСС в пресс-центре ралли.
"Камаз" приготовил новый грузовик
Российскую команду «Камаз-мастер» в гонке будут представлять шесть грузовиков, в том числе газовый «Камаз» под управлением Сергея Куприянова. К спортивному сезону 2018 года подготовлен грузовик нового поколения, у газового «Камаза» уменьшена дымность, двигатель лучше разгоняется на низких оборотах.
Ралли «Шелковый путь» впервые состоялось в 2009 году — маршрут прошел между Казанью и Ашхабадом. Затем три года подряд участники ралли ехали по укороченному маршруту — до Сочи и Геленджика, а в 2013 году — от Москвы до Астрахани. В 2014 и 2015 годах ралли «Шелковый путь» не проводилось, а в последние два года трасса была проложена между Россией и Китаем.
Год назад победителями ралли «Шелковый путь» стали француз Сириль Депре на внедорожнике «Пежо», а также «Камаз» Дмитрия Сотникова.
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