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Экологическая акция пройдет в Астрахани, Волгограде и Элисте в ходе ралли «Шелковый путь»
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Экологическая акция пройдет в Астрахани, Волгограде и Элисте в ходе ралли «Шелковый путь» 

ТАСС 1 час назад
АСТРАХАНЬ, 19 июля. /ТАСС/. Экипажи международного ралли-рейда «Шелковый путь-2018», который стартует в пятницу в Астрахани, смогут поучаствовать в акции по раздельному сбору мусора — на отдельных этапах установят контейнеры для сбора пластиковых бутылок. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе одного из организаторов акции — группы компаний «Чистый город».
Акция, организаторами которой также являются "Сибур" и ГК «Экотехнологии», станет частью экологического проекта «Разделяй правильно», инициированного Министерством природных ресурсов и экологии России. Его цель — развитие системы раздельного сбора коммунальных отходов в России и привлечение к этой деятельности граждан и организаций.
"В рамках международного ралли-марафона «Шелковый путь» в трех городах России — Астрахани, Волгограде и Элисте — будет организован раздельный сбор пластиковых бутылок. Точки сбора — биваки, где в перерывах между этапами соревнований разместятся ведущие гонщики мира, журналисты, организаторы, будут оснащены специальными контейнерами. Кроме того, победители гонки, финиширующие 27 июля в Москве, получат необычные призы — памятные футболки из вторичного сырья", — уточнили ТАСС в пресс-службе.
Впервые ралли «Шелковый путь» состоялось в 2009 году, тогда маршрут проходил между Казанью и Ашхабадом. Затем три года подряд участники ралли проезжали по укороченному маршруту — до Сочи и Геленджика, а в 2013 году — от Москвы до Астрахани. В 2014 и 2015 годах ралли «Шелковый путь» не проводилось, а в 2016 году трасса была проложена между столицами России и Китая. Ожидается, что в этом году в соревнованиях примут участие более 70 спортивных экипажей в категориях грузовых и легковых внедорожников из 35 стран.
ГК «Чистый город» стала одной из первых в России компаний, которая проводит реформы по обращению с отходами. Сегодня в статусе регионального оператора компания работает в Ростовской, Астраханской и Архангельской областях, а также в Адыгее и Калмыкии.
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