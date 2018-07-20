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Министр экономики Удмуртии останется без двух заместителей
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Министр экономики Удмуртии останется без двух заместителей 

ИА «Сусанин» 57 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Министр экономики Удмуртии останется без двух заместителей. Постановление о сокращении ставок с 4 до 2 подписал первый зампредседателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин.
Документ предусматривает сокращение предельной численности сотрудников министерства до 78 штатных единиц.
«Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования», — говорится в документе.
Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о проводимой административной реформе.
«До 1 июня 2019 года аппарат правительства и администрации главы сократится на 30 процентов. Это тоже экономия средств существенная. Мы проводим большую работу по оптимизации операционных услуг: кадры, бухгалтерия и, возможно, их объединение. По нашим оценкам, 380-420 млн рублей даст нам экономию», — сказал глава Удмуртии
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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