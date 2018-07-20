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Через два года на Вологодчине трудоустроят половину всех инвалидов
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Через два года на Вологодчине трудоустроят половину всех инвалидов 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Сегодня трудоустроены лишь 23,5% инвалидов. Это примерно 6 тыс. человек. Причем показатели Вологодчины ниже среднестатистических на 2,6%. Ситуацию обсудили на заседании межведомственной рабочей группы в Правительстве области под председательством заместителя Губернатора Виталия Тушинова.
«Перед регионами поставлена стратегическая задача — ежегодно повышать численность работающих инвалидов трудоспособного возраста, к 2020 году в целом по России необходимо достичь 50-процентной занятости инвалидов трудоспособного возраста. Сегодня наша главная задача — оказывать помощь в трудоустройстве всем без исключения инвалидам в трудоспособном возрасте, желающим найти работу. Мы должны понимать, какие людям нужны рабочие места, где их создавать, в каких отраслях, какие конкретно рабочие специальности необходимы инвалидам, нужно организовать индивидуальную работу с каждым конкретным гражданином», — открыл совещание Виталий Тушинов.
В прошлом году в регионе определили алгоритмы действий органов исполнительной власти и муниципалитетов по созданию рабочих мест для лиц с ограничениями по здоровью. Отметим, около 105 тыс. жителей Вологодской области имеют ограниченные возможности здоровья. Порядка 25 тыс. из них могут работать.
На предприятиях введены квоты, по которым рабочие места получат инвалиды. В Вашкинском, Кирилловском, Междуреченском, Сямженском, Тарногском, Усть-Кубинском и Харовском районах число трудоустроенных специалистов-инвалидов превышает число квот.
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