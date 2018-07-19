Программа лояльности «Ростелекома» удостоена наград Loyalty Awards Russia

Москве состоялась церемония награждения лучших проектов ежегодной премии Loyalty Awards Russia 2018 — наград в двух номинациях удостоена компания «Ростелеком» . Организаторами премии являются Международная ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом (ICXC) и отраслевой портал «Библиотека лояльности», стратегический партнер — Forrester Research.

В течение года экспертный совет конкурса оценивал проекты, заявленные компаниями из России , а также стран ближайшего и дальнего зарубежья, в итоге в шорт-лист были включены 42 лучших проекта. После чего по результатам закрытого голосования международного жюри были определены 28 проектов-победителей, набравших максимальное количество голосов.

В номинации «Лучшая программа лояльности в телекоме» победила программа «Бонус» компании «Ростелеком».

При выборе победителя номинации жюри оценило уникальные возможности, которые дает программа «Бонус» своим участникам: голосование бонусами за понравившегося участника телевизионного проекта «Дети на льду. Звезды», возможность увидеть в своем городе легендарный Трофей Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги — Кубок Гагарина, встретиться со звездами КХЛ или футбольного клуба «Зенит» , участвовать в онлайн-играх с розыгрышем ценных призов.

Федеральная программа лояльности «Бонус» предлагает начисление участникам бонусов за пользование услугами «Ростелекома». Бонусы можно обменивать на специальные предложения из каталога подарков, в котором широко представлены дополнительные сервисы, опции и скидки на услуги компании, а также подарки и услуги партнеров программы лояльности.

Чтобы стать участником программы, необходимо пройти регистрацию в разделе «Программа „Бонус“ Единого личного кабинета абонента „Ростелекома“. С полными правилами программы лояльности можно ознакомиться на сайте bonus.rt.ru.

В номинации „Геймификация года — лучшая программа лояльности с использованием игровых техник“ победил проект „Онлайн-игра „Тайна заколдованной башни“, организованный компаниями „Ростелеком“ и Alamics.

Участники игры отправлялись на поиски сокровищ, которые скрыты за дверями подземелья заколдованной башни. Чтобы открыть дверь нужен ключ-амулет. Силы природы (вода, огонь, грозовые молнии, воздух и земля) помогают оберегать сокровища башни, и только самые отважные игроки смогли их преодолеть. Главные призы за победу в онлайн-игре „Тайна заколдованной башни“ — три поездки на двоих по старинным замкам Чехии

Открывая двери подземелья, абонент мог обнаружить различные призы — скидки в размере 50% или 100% на услуги „Ростелекома“. А тех участников игры, кто укротил стихии и открыл заветный сундук, ждали электронный денежный сертификат или главный приз — поездка в сказочную Чехию с экскурсионным туром по средневековым замкам.