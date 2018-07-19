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Отправившийся спасать котенка мужчина сорвался с балкона в Амурской области
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Отправившийся спасать котенка мужчина сорвался с балкона в Амурской области 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Печально завершилась для жителя Амурской области попытка помочь дворовой ребятне снять котенка с балкона третьего этажа — мужчина упал на асфальт и был госпитализирован в бессознательном состоянии, сообщает Amur.net. Очевидец снял на видео горе-спасателя, который, по некоторым данным, позже скончался.
Инцидент произошел в четверг, 19 июля, на Пограничной улице в Шимановске. Дети растянули принесенный из дома ковер, рассчитывая поймать невесть как оказавшегося на балконе третьего этажа котенка, но на все их уговоры спрыгнуть вниз животное отвечало жалобным мяуканьем. Помочь вызвался живущий этажом выше 59-летний мужчина: он ловко перемахнул через ограждение, но только когда повис на руках, понял, что перебраться на нижний балкон у него не получится. Забраться обратно у него уже не хватило сил, и он спрыгнул вниз, на растянутый детьми ковер, однако ударился ногами и рухнул на асфальт, едва не придавив одного из мальчишек.
В больницу пострадавшего доставили в тяжелом состоянии. По одним данным, в настоящее время врачи борются за его жизнь, по другим — мужчина от полученных травм скончался.
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