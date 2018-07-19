Новости нашей газеты 19 июля, только много лет назад

Мы продолжаем вести регулярную рубрику «Вечерке» — 95 лет», в рамках которой знакомим читателей с публикациями прошлого столетия.

Джаз бывает культурным

«Есть актерские имена, появление которых на афише влечет за собой появление у касс аншлагов Таким актерским именем обладает Леонид Утесов . Гастрольные выступления его джаза в Эстрадном театре ЦДКА проходят сейчас с большим успехом. Измышления о невозможности создания культурного эстрадного репертуара наглядно опровергает своим выступлением джаз-оркестр Утесова. В то время, когда другие эстрадники предпочитают годами исполнять один и тот же номер, Утесов изобретает, ищет и находит Музыкальный коллектив Утесова прошел трудный путь к жизнерадостной, полнокровной, массовой советской песне».

(1937)

Машинисты с медалями

« За первое полугодие на метрополитене подготовлено большое число новых работников. Курсы по специальностям прошли 1333 человека. Среди подготовленных работников — 475 демобилизованных красноармейцев. В тоннели метро вошел новый отряд мраморщиков, дренажников, электромехаников, бригадиров и обходчиков пути. 34 новых машиниста и 116 их помощников повели поезда.» (1946)

Голуби с востока

«Необычно оживленно было сегодня утром на перроне Ярославского вокзала, расцвеченном флагами Советского Союза и Китайской Народной Республики . Сотни молодых москвичей пришли сюда, чтобы встретить поезд Пекин — Москва , на котором едет из Китайской Народной Республики большая группа делегатов VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Начинается митинг. К посланцам обращается секретарь МГК ВЛКСМ Г. Тимофеева. В ответ раздаются приветственные возгласы китайских юношей и девушек».

(1957)

Выиграл 50 тысяч

« Министерство финансов СССР сегодня отдало распоряжение об оплате выигрыша в 50 тысяч рублей, который пал на облигацию № 46 серии 08603 Военного займа 1942 года, предъявленную москвичом тов. К. в сберегательную кассу № 5288 Советского района. За последний месяц в столице только по займу восстановления и развития народного хозяйства СССР оплачено 148 выигрышей по 50 тысяч рублей и 28 — по 25 тысяч рублей».

(1947)

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Передавал важные новости по телефону

Колонка главного специалиста отдела гляциологии Института географии РАН Евгения Зингера

Первая моя статья в «Вечерней Москве» называлась «На ледниках Новой Земли». Она рассказывала о наших научных изысканиях в сфере изменения климата. Я учился в одном классе с Кириллом Толстовым , ставшим главным редактором «Вечерки» во время хрущевской оттепели. Великая Отечественная война нас разлучила. Встретились снова в 1960 году. Я тогда только вернулся из арктической экспедиции. Кирилл меня стал расспрашивать, что я делал в экспедиции. А я дневник вел, как мне отец велел. Кирилл меня попросил дневники принести. И я принес. И вот в трех номерах огромные статьи вышли. И ведь мне выплачивать собирались большие гонорары, а он, Толстов, их специально уменьшал, чтобы никто не подумал, что он мне подыгрывает.

Меня оформили как внештатного автора. Скажем, я узнаю, что открывается новый магазин. Иду на открытие и узнаю, что там будет Алексей Косыгин , первый зампредседателя Совета министров СССР. И я прямо из магазина по телефону даю в газету информацию.

Сегодня с особой нежностью вспоминаю Таню Харламову. Солидная девочка была, редактором работала (Татьяна Харламова работает в «Вечерке» и сейчас. — «МВ»). Ее папа — вице-адмирал Харламов, очень известный моряк. И мы с ней на этой почве сошлись. Ведь и мой папа плавал.

В то время «Вечерка» в столице была по популярности газетой номер один. В ней была показана настоящая жизнь Москвы. И критика там была, и научные материалы, и спорт. Мне и самому было интересно ее читать. Впрочем, как и сейчас.