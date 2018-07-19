Герой «Стражей Галактики» приедет на Comic Con Russia 2018 

Мероприятие Comic Con Russia, которое по традиции совмещается с игровой выставкой «ИгроМир», начинает собирать особых гостей. И первым из них стал Майкл Рукер.
Актёр запомнился нам по роли синекожего Йонду Удонта из дилогии «Стражи Галактики». В культовом сериале «Ходячие мертвецы» Рукер сыграл Мерла Диксона, старшего брата Дэрила Диксона, этого же героя он озвучил в игре The Walking Dead: Survival Instinct. Рукера мы видели в фильмах и сериалах «Скалолаз», «Детектор лжи», «Тумстоун», «Звездные врата: ЗВ-1», «Криминальная история», «Мыслить как преступник», «C. S. I. : Майами» и других. Его голосом говорит Майк Харпер из игры Call of duty: Black Ops 2.
Майкл Рукер выступит на сцене Comic Con Russia 5, 6 и 7 октября, после этого пройдут фотосессии и автограф-сессии с его участием. Учтите, что на них надо покупать билеты. Ранее гостями фестиваля Comic Con Russia были Кристофер Ллойд, Нейтан Филлион, Рутгер Хауэр, Миша Коллинз и многие другие.
Билеты на «ИгроМир 2018» и Comic Con Russia 2018 уже продаются. Мероприятие пройдёт 4-7 октября в Москве, в центре «Крокус Экспо».