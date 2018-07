Патрик Чан: «Делить лед с Денисом Теном было большой честью для меня»

Дениса Тена. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира канадец Патрик Чан отреагировал на трагическую смерть фигуриста из Казахстана

— Я благодарен за то, что делил лед с Денисом Теном . Это было большой честью для меня. Один из самых прекрасных фигуристов, украшавших наш спорт. В эти невообразимо сложные времена мои мысли с его семьей. Мне повезло, что у меня есть воспоминания о Денисе Тене, которые я буду ценить всю жизнь, — написал Чан в своем Твиттере.

I feel so honored and grateful to have shared the ice with @Tenis_Den. One of the most beautiful skaters to have graced our sport. My thoughts are with his family during this unimaginable time. I feel so lucky to have made memories with Denis that I will cherish forever…

— Patrick Chan (@Pchiddy) 19 июля 2018 г.

Тен получил ножевое ранение от неизвестных, пытавшихся снять зеркала с его машины, и скончался в больнице от потери крови.