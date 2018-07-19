Ещё
МОК выразил соболезнования близким убитого фигуриста Тена
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МОК выразил соболезнования близким убитого фигуриста Тена 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Главный региональный
Международный олимпийский комитет выразил соболезнования близким 25-летнего казахстанского фигуриста Дениса Тена. Бронзовый призёр Олимпиады 2014 года в Сочи скончался в результате ножевого ранения, полученного в центре Алма-Аты (Казахстан). «Казахстанский олимпийский комитет подтвердил, что фигурист Денис Тен, завоевавший бронзовую медаль Сочи-2014, скончался. Ему было 25 лет. Наши мысли с его семьёй, друзьями и сообществом фигурного катания», — говорится в сообщении пресс-службы МОК.
Тен — серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года.
Чемпионат.com: последние новости
Франция – Хорватия: Манджукич стал автором первого автогола в истории финалов ЧМ Хэмилтон до сих пор переживает насчёт лишения победы на Гран-при Бельгии—2008 Бочарова и Воронина не вышли из группы на ЧЕ по пляжному волейболу
Комментарии  Ещё 149 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня8
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство328
Путин объявил об изменении внешней политики России675
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг26
Хуситы обратились к России за помощью33
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение