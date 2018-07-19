МОК выразил соболезнования близким убитого фигуриста Тена 

Международный олимпийский комитет выразил соболезнования близким 25-летнего казахстанского фигуриста Дениса Тена. Бронзовый призёр Олимпиады 2014 года в Сочи скончался в результате ножевого ранения, полученного в центре Алма-Аты (Казахстан). «Казахстанский олимпийский комитет подтвердил, что фигурист Денис Тен, завоевавший бронзовую медаль Сочи-2014, скончался. Ему было 25 лет. Наши мысли с его семьёй, друзьями и сообществом фигурного катания», — говорится в сообщении пресс-службы МОК.
Тен — серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года.