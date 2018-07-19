Ещё
Ямы на участке 5-го проезда Марьиной Рощи залатали коммунальщики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ямы на участке 5-го проезда Марьиной Рощи залатали коммунальщики 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Коммунальные службы заделали ямы, располагавшиеся на проезжей части в 5-м проезде Марьиной Рощи. Соответствующая просьба поступила на портал «Наш город» от жителя района.
Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью директора ГБУ «Жилищник района Марьина Роща» Павла Хатунцева.
«Асфальтобетонное покрытие на данном участке восстановлено, нарушения устранены», — говорится в сообщении, опубликованном на портале.
Напомним, что с 2011 года с помощью портала было решено свыше двух с половиной миллионов проблем. (ео)
Управа района Марьина роща: последние новости
Артисты студии «Гермес» из Марьиной Рощи выступили в библиотеке в Отрадном Плитку возле станции метро «Марьина Роща» восстановили по просьбе местного жителя Занятия йогой и фитнес-зарядкой пройдут в Марьиной Роще
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России191
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство42
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона18
Казаки просят отменить пенсии551
Путин допустил обострение ситуации на Украине227
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение