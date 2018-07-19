Ямы на участке 5-го проезда Марьиной Рощи залатали коммунальщики

Коммунальные службы заделали ямы, располагавшиеся на проезжей части в 5-м проезде Марьиной Рощи. Соответствующая просьба поступила на портал «Наш город» от жителя района.

Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью директора ГБУ «Жилищник района Марьина Роща» Павла Хатунцева

«Асфальтобетонное покрытие на данном участке восстановлено, нарушения устранены», — говорится в сообщении, опубликованном на портале.

Напомним, что с 2011 года с помощью портала было решено свыше двух с половиной миллионов проблем. (ео)