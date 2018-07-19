В школе № 45 им. Л. И. Мильграма отметили юбилей замечательного преподавателя

Недавно исполнилось 90 лет замечательному преподавателю художественного слова, режиссеру, много лет отдавшему отечественному радиовещанию, — Феликсу Ефимовичу Тобиасу.

Феликс Ефимович много лет работал в школе № 45 им. Л. И. Мильграма, его воспитанники активно участвуют в театральных и концертных программах школы. Доброжелательный, внимательный к каждому ученику и вместе с тем профессионально подходящий ко всему, что он делает, Феликс Ефимович стал синонимом художественного вкуса и интеллигентности.

В день юбилея коллектив школы и все бывшие ученики пожелали Феликсу Ефимовичу Тобиасу крепкого здоровья и выразили надежду, что он доволен своими учениками, которые продолжают ценить время, проведенное вместе с замечательным преподавателем.