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В школе № 45 им. Л. И. Мильграма отметили юбилей замечательного преподавателя
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В школе № 45 им. Л. И. Мильграма отметили юбилей замечательного преподавателя 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Недавно исполнилось 90 лет замечательному преподавателю художественного слова, режиссеру, много лет отдавшему отечественному радиовещанию, — Феликсу Ефимовичу Тобиасу.
Феликс Ефимович много лет работал в школе № 45 им. Л. И. Мильграма, его воспитанники активно участвуют в театральных и концертных программах школы. Доброжелательный, внимательный к каждому ученику и вместе с тем профессионально подходящий ко всему, что он делает, Феликс Ефимович стал синонимом художественного вкуса и интеллигентности.
В день юбилея коллектив школы и все бывшие ученики пожелали Феликсу Ефимовичу Тобиасу крепкого здоровья и выразили надежду, что он доволен своими учениками, которые продолжают ценить время, проведенное вместе с замечательным преподавателем.
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