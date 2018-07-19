Глава региона принял участие в запуске уникального производства на «КуйбышевАзоте»

Новое производство построено в рамках совместного предприятия ПАО «КуйбышевАзот» и германской компании Linde Group, одной из крупнейших на рынке производства технических газов и инжиниринга.

Реализация проекта началась в 2013 году. Между правительством Самарской области и «Линде Азот Тольятти » был подписан инвестиционный меморандум, обеспечивающий проекту режим наибольшего благоприятствования.

Общий объем инвестиций составил 20 млрд рублей, доля каждой компании в уставном капитале составляет в СП «Линде Азот Тольятти» 50%. Мощность нового производства составляет 1,34 тыс. т аммиака в день и 8 тыс. м3 водорода в час.

Как рассказал председатель совета директоров компании Виктор Герасименко с запуском нового производства будет решена проблема нехватки аммиака, которую завод испытывал на протяжении последних 15 лет. Это открывает перспективы для строительства новых производственных мощностей по выпуску карбамида сульфат-нитратов аммония, аммиачной селитры, расширению производства капролактама.

Уникальность нового проекта заключается в том, что аммиак здесь будут получать кратчайшим путем, минуя три каталитических процесса, применяемых в традиционном производстве. Кроме того, здесь требуется меньшая температура и давление.

Поздравляя коллектив завода со знаменательным событием, Дмитрий Азаров отметил, что это уже не первый запуск нового высокотехнологичного производства, осуществленный компанией за последние несколько месяцев.

"На «КуйбышевАзоте» сформировался высокопрофессиональный коллектив. Каждый оператор, каждый менеджер, и, конечно, руководство предприятия обладают очень точным чутьем на все новые разработки, имеют стратегический взгляд на развитие предприятия и всей отрасли химической промышленности", — отметил глава региона.

Сегодня здесь внедрена самая прогрессивная технология получения аммиака, которая не имеет аналогов в России. Благодаря ей на 50% сокращается объем используемых катализаторов, на 20% — расход газа и пара, на 33% — электроэнергии. Выбросы парниковых газов в пять с лишним раз ниже.

"Это действительно инновационный подход, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Именно такие производства и создают будущее экономики Самарской области".

Глава региона также отметил, что партнерство двух мировых лидеров — «КуйбышевАзота» и Linde должно стать примером для предприятий Самарской области и не только: «Нужно смелее браться за внедрение самых передовых технологий, подходить к этому точно, комплексно, поддержка региональной и федеральной власти будет обеспечена».

Касаясь важности открытия нового производства для города Тольятти и региона в целом, Дмитрий Азаров заявил: «Тольятти — город-лидер, он является локомотивом роста экономики Самарской области. Именно здесь благодаря уникальным возможностям, которые дает ОЭЗ, ТОР, технопарк „Жигулевская долина“, развиваются самые инновационные предприятия».

В текущем году, по сравнению с 2017 годом на крупных и средних предприятиях создано 5 550 рабочих мест, сектор обрабатывающей промышленности вырос на 26%, сегодня здесь количество вакансий в 2 раза превышает число безработных.

"Именно в Тольятти сегодня формируется экономика будущего", — подчеркнул глава региона.

В своем выступлении Василий Осьмаков отметил, что направление развития «КуйбышевАзота» полностью соответствует утвержденной стратегии развития химической промышленности России.

"С 2019 года в стране начинается переход на наилучшие доступные технологии — это огромная экологическая реформа. «КуйбышевАзот» уже применяет эти технологии, на которые вся страна будет переходить в течение 10 лет", — сказал заместитель министра.

Он напомнил, что начало строительства этого объекта, 2014 год, совпало с временем введения санкций против нашей страны. Несмотря на сложности, которые пришлось испытать германскому партнеру, проект все-таки был осуществлен.

Также Василий Осьмаков отметил, что совместный проект «КуйбышевАзота» и Linde полностью соответствует требованиям цифровой экономики по производительности труда, уровню интеллекта персонала. «Это один из самых передовых проектов в нашей стране», — заявил заместитель министра.

Представлявший компанию Linde Альдо Беллони начал работу по подготовке проекта еще в 2012 году. «Выбирая партнера в России, мы поняли, что здесь у нас есть прочный фундамент для осуществления нашего проекта», — вспомнил исполнительный директор Linde AG. Он отметил, что на сегодняшний день это самые крупные инвестиции Linde в этой части мира.

"Эти инвестиции подтверждают нашу уверенность в будущем вашей страны и региона. И мы намерены продолжать наши инвестиции здесь" — подчеркнул он.