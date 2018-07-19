Ещё
Злоумышленник создал ботнет из 18 000 маршрутизаторов всего за день
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Злоумышленник создал ботнет из 18 000 маршрутизаторов всего за день 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Фото: Anti-Malware.ru
Всего за один день автор вредоносной программы создал ботнет, который насчитывал 18 000 маршрутизаторов. Эту связку зараженных устройств обнаружили исследователи в области безопасности из NewSky Security.
Заразить устройства и создать ботнет получилось благодаря эксплуатации уязвимости в роутерах Huawei HG532, которая известна под идентификатором CVE-2017-17215.
Активное сканирование этой уязвимости, которую можно использовать через порт 37215, началось в Сети вчера утром.
К вечеру исследователь безопасности NewSky Анкит Анубхав отметил, что ботнет уже насчитывает 18 000 зараженных маршрутизаторов. Эксперт утверждает, что стоящий за ботнетом злоумышленник сам связался с ним, хвастаясь своим достижением.
Киберпреступник даже предоставил список IP-адресов всех жертв.
Злоумышленник заявил, что его псевдоним «Anarchy» («Анархия»), он отказался объяснить причину своих действий.
Однако у Анубхава есть предположение, что Anarchy — это печально известный киберпреступник, проходящий под псевдонимом Wicked. Напомним, что Wicked причастен к созданию различных вариаций IoT-вредоноса Mirai.
Эти вариации известны под именами Wicked, Omni, и Owari (Sora), они использовались для DDoS-атак.
Специалиста поразила та легкость, с которой киберпреступник создал такой огромный ботнет всего за день. При этом он не использовал никому не известную 0-day уязвимость, а эксплуатировал давно всем известный баг. CVE-2017-17215 раньше использовал и Satori, и другие вредоносные программы, основанные на Mirai.
Также автор ботнета поделился своими планами — он хочет использовать другую уязвимость — CVE-2014-8361 — которая затрагивает маршрутизаторы Realtek, ее можно использовать через порт 52869.
«Anarchy уже начал тестирование использования уязвимости CVE-2014-8361», — поделился Анубхав.
Anti-Malware.ru: последние новости
Лаборатория Касперского засудила зарубежную газету за статью о взломе Oracle выпустила рекордное количество критических патчей Пароли десятков тысяч устройств Dahua находятся в поисковой выдаче
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России169
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона17
Казаки просят отменить пенсии578
Путин допустил обострение ситуации на Украине249
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство28
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение