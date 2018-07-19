Злоумышленник создал ботнет из 18 000 маршрутизаторов всего за день

Всего за один день автор вредоносной программы создал ботнет, который насчитывал 18 000 маршрутизаторов. Эту связку зараженных устройств обнаружили исследователи в области безопасности из NewSky Security.

Заразить устройства и создать ботнет получилось благодаря эксплуатации уязвимости в роутерах Huawei HG532, которая известна под идентификатором CVE-2017-17215.

Активное сканирование этой уязвимости, которую можно использовать через порт 37215, началось в Сети вчера утром.

К вечеру исследователь безопасности NewSky Анкит Анубхав отметил, что ботнет уже насчитывает 18 000 зараженных маршрутизаторов. Эксперт утверждает, что стоящий за ботнетом злоумышленник сам связался с ним, хвастаясь своим достижением.

Киберпреступник даже предоставил список IP-адресов всех жертв.

Злоумышленник заявил, что его псевдоним «Anarchy» («Анархия»), он отказался объяснить причину своих действий.

Однако у Анубхава есть предположение, что Anarchy — это печально известный киберпреступник, проходящий под псевдонимом Wicked. Напомним, что Wicked причастен к созданию различных вариаций IoT-вредоноса Mirai.

Эти вариации известны под именами Wicked, Omni, и Owari (Sora), они использовались для DDoS-атак.

Специалиста поразила та легкость, с которой киберпреступник создал такой огромный ботнет всего за день. При этом он не использовал никому не известную 0-day уязвимость, а эксплуатировал давно всем известный баг. CVE-2017-17215 раньше использовал и Satori, и другие вредоносные программы, основанные на Mirai.

Также автор ботнета поделился своими планами — он хочет использовать другую уязвимость — CVE-2014-8361 — которая затрагивает маршрутизаторы Realtek, ее можно использовать через порт 52869.

«Anarchy уже начал тестирование использования уязвимости CVE-2014-8361», — поделился Анубхав.