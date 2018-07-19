Звезда поп-сцены Питер Габриэль инвестировал в блокчейн-стартап

Бывший фронтмен группы Genesis, популярной в 70-80 годах прошлого века принял решение поддержать Британский блокчейн-стартап вместе с Working Capital Fund, Digital Currency Group, Merian Ventures и Plug and Play.

Несмотря на то, что общая сумма инвестиций остается нераскрытой, известно, что доля музыканта является внушительной. Примечательно, что новый раунд сбора средств стартовал спустя месяцы после того, как стартап смог получить порядка $800 000 через посевные инвестиции.

Основное поле работы стартапа — создание прозрачной системы поставки продовольственных и других товаров. Работа команды стартовала в 2013 году. Согласно плану, к 2025 году компания планирует использовать финансирование для создания блокчейн-платформы поставок для более чем 1000 клиентов.

В ответе на вопросы о причинах финансирования, Питер Габриэль заявил что, по его мнению, вложение средств будет эффективно использоваться во благо человечества. Он добавил: «Мы должны иметь основания доверять цепочкам поставок продуктов. Люди должны быть уверены в том, что они соответствуют заявленным качествам: экологичность, этичность и другим. Я убежден, что в дальнейшем Provenance сможет использовать возможности блокчейн для того, чтобы занять лидирующие позиции и побороться за рынок с другими крупными игроками». Примечательно, что ранее фронтмен уже был замечен в качестве инвестора других проектов.

О том, как блокчейн помогает малому бизнесу лучше анализировать свою деятельность, мы писали ранее.

текст: Евгения Лиходей, фото: Target Presse Agentur Gmbh / Huffington Post Japan