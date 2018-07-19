Капитан Помогайкин познакомил воспитанников тюменской школы с кинологом и его четвероногим напарником

В летний лагерь школы № 43 Капитана Помогайкина и его коллег из пресс-службы УМВД России по Тюменской области пригласили специалисты по охране детства «Семья». Гости пришли не одни: поведать о работе кинолога приехал майор полиции Владимир Вешкурцев со служебной собакой — бельгийской овчаркой по кличке Тор. Тор с достоинством демонстрировал свои навыки, а его хозяин с гордостью давал ему новые и новые задания. Бурные аплодисменты и восхищенные взгляды стали благодарностью за прекрасное выступление.

Далее ребят ждал правовой квест. Проходить задания воспитанникам лагеря помогали вожатые, которые вместе с детьми сочиняли правовые кричалки, разгадывали кроссворды и проходили тесты.

На станции Капитана Помогайкина «Танцуй и пой вместе со мной» девчонки исполнили для гостей зажигательный танец.

Правила поведения с незнакомцами в интересной форме преподал инспектор по пропаганде детства «Семья» Денис Пискун. Старший инспектор по пропаганде полка ДПС Юлия Шалупова, проверив знания Правил дорожного движения, вручила участникам памятные полезные подарки.

В конце встречи ребята получили правовые памятки и заряд положительных эмоций.