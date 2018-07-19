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Родственники умершей во время операции пациентки добились освобождения врача
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Родственники умершей во время операции пациентки добились освобождения врача 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Челябинской области врача освободили от уголовной ответственности за смерть пациентки во время операции после вмешательства родственников погибшей, сообщили ТАСС в региональном суде.
Дело прекращено в апелляционной инстанции в связи с примирением. Об этом ходатайствовала потерпевшая сторона.
Ранее суд приговорил хирурга к двум с половиной годам ограничения свободы по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности») с лишением права заниматься оказанием медпомощи на три года.
Согласно материалам дела врач высшей категории с 30-летним стажем работы допустил прокол оболочки сердца иглой, когда откачивал жидкость из легких пациентки. Сильное кровотечение повлекло летальный исход. При этом врач не заметил допущенного ранения, хотя у него была возможность остановить кровотечение.
Подсудимый и его защитник настаивали на невиновности и требовали оправдательного вердикта в суде первой инстанции, а после обжалования поддержали ходатайство потерпевшей стороны о примирении.
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