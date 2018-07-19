Из Apple ушёл последний создатель Siri

Из Apple ушёл последний создатель SiriТом Грубер, последний из основателей стартапа Siri, решил покинуть Apple.

Ранее он работал в компании в роли главного разработчика Siri, а значит все последние изменения в голосовом ассистенте связаны с его именем. Теперь Грубер решил заниматься личными проектами в области сохранения мирового океана.

Прошлые двое основателей стартапа покинули компанию ещё в 2011 году из-за разногласий с руководством. Теперь, увы, не выдержал и третий.

Может, это и к лучшему. За последнее время Siri никак не изменилась. Единственное полезно обновление — приложение Ярлыки, релиз которого состоится осенью с iOS 12.