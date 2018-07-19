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Еврокомиссия призвала граждан и бизнес подготовиться к Brexit
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Еврокомиссия призвала граждан и бизнес подготовиться к Brexit 

РИА Новости 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 19 июл — РИА Новости, Мария Князева. Выход Великобритании из Евросоюза окажет значительное влияние на граждан и бизнес 27 остающихся в объединении государств, Еврокомиссия призывает всех, включая граждан и компании, затронутые Brexit, подготовиться к «разводу» страны и союза, чтобы минимизировать это влияние, говорится в документе Еврокомиссии, ведущей переговоры по Brexit от имени ЕС.
"Отделение (Великобритании) изменит отношения и будет иметь значительное последствия для граждан и компаний 27 стран Евросоюза, некоторые из которых нельзя исправить. Поэтому важно вовремя предпринять необходимые действий, и чтобы все — граждане, компании, страны и институты (власти) ЕС — предприняли необходимые шаги, чтобы быть готовыми и сократить негативное воздействие, которое будет иметь отделение Соединенного Королевства от Евросоюза", — говорится в документе.
На прошлой неделе правительство Великобритании опубликовало так называемую «белую книгу» — доклад с предложениями по будущим отношениям Великобритании и ЕС. Еврокомиссия, ведущая переговоры по Brexit от имени ЕС, сообщила, что изучит ее. Сам Евросоюз согласовал свою позицию по этому вопросу несколько месяцев подряд.
Совет 27 министров остающихся в ЕС стран 20 июля проведет заседание, где обсудят состояние переговоров по Brexit.
Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года. В ЕС заявляют, что соглашение о «разводе» должно быть заключено между ЕС и Британией осенью текущего года, чтобы оно успело пройти все необходимые процедуры ратификации до 29 марта следующего года.
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