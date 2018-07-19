Суд признал правомерным исключение из ассоциации аудитора за пропаганду ухода от налогов

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Арбитражный суд Москвы признал решение саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» об исключении консультанта Евгения Сивкова из своих рядов правомерным и обоснованным. Об этом сообщил ТАСС источник в ассоциации, присутствовавший на заседании суда. В марте дисциплинарная комиссия СРО установила, что на своих семинарах по налоговой оптимизации для предпринимателей Сивков пропагандировал уход от налогов, а также высказывал «предвзятое (негативное) отношение к налоговому законодательству». Также независимая экспертиза одного из видеороликов, где Сивков встречался со школьниками, выявила высказывания, дискредитирующие главу государства и правительство РФ . Не согласившись с принятыми СРО решениями, Сивков обратился в Арбитражный суд города Москвы с жалобой. "По итогам рассмотрения судебного дела Арбитражный суд города Москвы не нашел подтверждения доводам исключенного аудитора о нарушении СРО процедур рассмотрения дисциплинарного дела и вынесения обжалуемых решений", — отметили в СРО. До недавнего времени Сивков также выступал от имени учрежденной им «Партии налогоплательщиков России», которая в декабре 2017 года была ликвидирована по решению Верховного суда РФ за нарушение закона «О политических партиях».