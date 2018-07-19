Ещё
Суд признал правомерным исключение из ассоциации аудитора за пропаганду ухода от налогов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд признал правомерным исключение из ассоциации аудитора за пропаганду ухода от налогов 

ТАСС 36 минут назад
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы признал решение саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» об исключении консультанта Евгения Сивкова из своих рядов правомерным и обоснованным. Об этом сообщил ТАСС источник в ассоциации, присутствовавший на заседании суда.
В марте дисциплинарная комиссия СРО установила, что на своих семинарах по налоговой оптимизации для предпринимателей Сивков пропагандировал уход от налогов, а также высказывал «предвзятое (негативное) отношение к налоговому законодательству». Также независимая экспертиза одного из видеороликов, где Сивков встречался со школьниками, выявила высказывания, дискредитирующие главу государства и правительство РФ. Не согласившись с принятыми СРО решениями, Сивков обратился в Арбитражный суд города Москвы с жалобой.
"По итогам рассмотрения судебного дела Арбитражный суд города Москвы не нашел подтверждения доводам исключенного аудитора о нарушении СРО процедур рассмотрения дисциплинарного дела и вынесения обжалуемых решений", — отметили в СРО.
До недавнего времени Сивков также выступал от имени учрежденной им «Партии налогоплательщиков России», которая в декабре 2017 года была ликвидирована по решению Верховного суда РФ за нарушение закона «О политических партиях».
ТАСС: последние новости
Полпред в СКФО: стабильная ситуация в регионе позволяет сделать акцент на его развитии Reuters: лидер республиканцев в Сенате высказался за дополнительные меры против РФ ЕК подала в суд на Венгрию и Германию за невыполнение третьего энергопакета
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России227
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство68
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона21
Казаки просят отменить пенсии605
Путин допустил обострение ситуации на Украине237
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение