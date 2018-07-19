Суд подтвердил нарушение закона экс-главой ликвидированной «Партии налогоплатещиков»

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы бывшего главы ликвидированной «Партии налогоплательщиков России» Евгения Сивкова, который добивался отмены решения об его исключении из СРО аудиторов «Ассоциация „Содружество“.

В конце марта этого года Сивков был исключен из членов ассоциации за неоднократное, совершаемое на протяжении нескольких лет, нарушение закона „Об аудиторской деятельности“, а также Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодекса профессиональной этики.

Такое решение приняло правление СРО по рекомендации дисциплинарной комиссии организации о применении к Сивкову мер дисциплинарного воздействия в виде исключения.

Экс-аудитор обратился с жалобой в суд.

Сивков настаивал на том, что СРО нарушила процедуру рассмотрения дисциплинарного дела и вынесения обжалуемых решений, а также на отсутствии в его действиях нарушений закона.

Однако в ходе рассмотрения дела 19 июля этого года московский арбитраж не нашел подтверждения этим доводам.

После изучения представленных доказательств судом был подтвержден факт совершения Сивковым противозаконных действий, направленных на пропаганду ухода от налогообложения путем применения схем по оптимизации налогов.

В итоге Арбитражный суд Москвы признал решение СРО „Ассоциация „Содружество“ исключить Евгения Сивкова из своих членов правомерными и обоснованными.

Помимо исключения из аудиторов, в мае этого года Сивков был дисквалифицирован на два года по решению мирового судьи судебного участка N 164 Москвы, который признал его виновным в совершении административного правонарушения.

Согласно постановлению о привлечении налогового оптимизатора к административной ответственности, Сивкову запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, работать на госслужбе и возглавлять коммерческие структуры.