В Новосибирске летние пригородные перевозки ориентируют на дачников

По данным компании «Экспресс-пригород», летом в Новосибирской области количество пассажиров, перевозимых электропоездами, увеличивается с 50 тысяч до 75 тысяч человек в сутки — в основном за счет дачников.

Нынешним летом в регионе назначено двадцать маршрутов пригородных поездов по будням и сорок маршрутов по выходным. В связи с ростом пассажиропотока на десяти маршрутах в будние дни количество вагонов в составах увеличено с шести до восьми, на 22 маршрутах по выходным — с восьми до десяти. Каждый год летом назначаются дополнительные электропоезда, на которых можно добраться до мест массового отдыха и купания на Обском море. В этом году на южном «морском» направлении сокращен интервал между поездами в дневное время.

На западном направлении также изменено время следования ряда пригородных поездов в выходные дни. Акцент сделан на создание равномерных интервалов отправления. Для этого внесены корректировки в расписание пяти летних маршрутов пригородных поездов, курсирующих по субботам и воскресениям.

К сожалению, не все дачники могут вернуться домой в желаемое время. Хотелось бы побыть на природе подольше, но последний поезд в Новосибирск из Искитима отправляется в 20:57, а от станции Восточной (Тогучинский район) — в 22:13.

"Раньше мы могли уехать с дачи в половине двенадцатого ночи, а сейчас приходится торопиться и уезжать засветло", — сетуют члены садового общества «Железнодорожник».

Тариф на перевозку пассажиров, как утверждают в компании «Экспресс-пригород», не повышали с 2015 года. Доехать от железнодорожной станции Новосибирск-Главный до Обского моря можно за 53 рубля. Это ненамного дороже, чем поездка на маршрутке.

А как у соседей?