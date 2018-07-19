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«Поплыли». Воронежцы поделились фото и видео затопленного города
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«Поплыли». Воронежцы поделились фото и видео затопленного города 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Хотя сильный дождь шёл не больше получаса. Ливневые дожди не перестают накрывать Воронеж. И несмотря на их небольшую продолжительность, несколько городских улиц, в том числе и центральных, сильно затопило. Горожанам приходится переходить дорогу, оказываясь по щиколотку в воде, а у машин лужи наполовину скрывают колёса. «Вести-Воронеж» собрали самые эпичные фотографии и видео из соцсетей.
Фото — Алла Жданова
Фото — Алла Жданова
Видео — Алина Яковлева. Пересечение улиц Никитинская и Куколкина
Фото — сообщество «Настоящий Воронеж». Улица Космонавтов
Фото — сообщество «Настоящий Воронеж». Улица Куколкина
Фото — Валерия Мостовец
Фото — Алла Жданова
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Фото на обложке Алла Жданова
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