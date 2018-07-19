«Поплыли». Воронежцы поделились фото и видео затопленного города

Хотя сильный дождь шёл не больше получаса. Ливневые дожди не перестают накрывать Воронеж. И несмотря на их небольшую продолжительность, несколько городских улиц, в том числе и центральных, сильно затопило. Горожанам приходится переходить дорогу, оказываясь по щиколотку в воде, а у машин лужи наполовину скрывают колёса. «Вести-Воронеж» собрали самые эпичные фотографии и видео из соцсетей.

Фото — Алла Жданова

Фото — Алла Жданова

Видео — Алина Яковлева. Пересечение улиц Никитинская и Куколкина

Фото — сообщество «Настоящий Воронеж». Улица Космонавтов

Фото — сообщество «Настоящий Воронеж». Улица Куколкина

Фото — Валерия Мостовец

Фото — Алла Жданова

Фото на обложке Алла Жданова