Зюганов о пенсионной реформе: это удар под дых

Лидер коммунистов призвал депутатов не голосовать за законопроект о повышении пенсионного возраста. По его словам, «дети и внуки не простят».

«Пока мы радовались, как наши мастера футбола забивают голы противникам, правительство Медведева решило забить гол сразу всей стране и каждому. Одновременно забили и два гола президенту», — считает Зюганов.

Прежде всего, по его словам, подняли цены на бензин и солярку. «Это сказалось на всех ценах. В ближайшее время предприятия почувствуют повышение НДС на 2%. Что касается стабильности и развития, о которых говорил президент и которые все поддержали, то это удар под дых стабильности, потому что впервые в истории Думы внесли закон, против которого 100% моих избирателей», — подчеркнул он.

Политик обратил внимание на поразительный цинизм к женщине, которой «надевают петлю на шею на восемь лет и говорят, что это для нее счастье и спасение». «Женщине после 45 лет сложно устроиться на работу», — констатировал Зюганов.

Уверен он, что и молодое поколение теперь задумается рожать им детей или нет. «Зарплаты у начинающих специалистов низкие, а бабушки будут работать. Детского пособия и на три подгузника вряд ли хватит», — резюмировал политик.