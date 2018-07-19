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Эксклюзивное интервью со спасителем девочки, едва не упавшей с девятого этажа
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Эксклюзивное интервью со спасителем девочки, едва не упавшей с девятого этажа 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Пятому каналу удалось встретиться с героем дня — петербургским монтажником, который спас от падения с девятого этажа маленькую девочку. Феликс работал на объекте по соседству, когда увидел, что ребенок повис на карнизе и не может выбраться самостоятельно.
— Увидел людей, стоящих с натянутым одеялом и все, побежал наверх за веревками. Выбежал наверх, взял ключи, ну, соответственно открыл весь верх, очень быстро завязался, на веревке спустился до этажа и девочку передал, — рассказал Гурин.
Когда Феликс подхватил малышку, полицейские уже вскрыли замок и проникли в квартиру — на балконе они с парнем оказались одновременно. Феликс передал ребенка и сам забрался на балкон, чтобы покинуть квартиру более безопасным способом. Гурин отреагировал очень быстро — он был на крыше дома уже через пять минут после того, как заметил девочку.
— Я увидел, не понял сначала, что делать, а потом уже выстрелила мысль в голове, и я побежал сразу за веревками.
Более того, чтобы скорее оказаться на месте и не упустить шанс на спасение, Феликс пренебрег правилами безопасности: обычно требуется фиксация монтажника-высотника на двух независимых креплениях, Феликс обвязался лишь одним.
Очевидицы драмы Анастасия Позднякова и Елизавета Крымская первыми заметили ребенка на карнизе. Они побежали к соседям за помощью и позвонили в специальные службы. Девушки рассказали, что от участия не отказался никто — соседи дежурили внизу с пледами, одеялами и подушками, одна из женщин поддерживала диалог с девочкой, кричала ей ободряющие слова. И всем было очень страшно.
— Честно сказать, просто до трясучки! — делится Анастасия.
— Да, это было очень жутко, — поддерживает подругу Елизавета, — особенно последние минут 5-10, она (девочка — прим.ред.) начала плакать, начала кричать «Помогите мне!» и уже просто: «Ну, когда, когда откроют эту дверь? Когда же ее кто-нибудь заберет?!». Это было очень страшно…. К счастью все закончилось хорошо.
Ранее Пятый канал публиковал шокирующее видео падения малыша из окна четвертого этажа. Рабочие, отдыхавшие на скамейке рядом с домом, чудом успели поймать ребенка на лету.
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