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Эксперт прокомментировал введение термина «плод» в УК
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Эксперт прокомментировал введение термина «плод» в УК 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Введение термина «плод» в Уголовный кодекс РФ приведет к увеличению количества необоснованных исков к врачам из-за непонимания пациентов, что должны были сделать медработники, заявил председатель совета Российского общества неонатологов Дмитрий Дягтерев.
Ранее Следственный комитет России и представители «Национальной медицинской палаты» предложили ввести в Уголовный кодекс новые статьи для верной квалификации врачебных ошибок. Одна из таких статей — 124.1 — «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)». В этой статье под термином «плод человека» понимается внутриутробно развивающий человеческий организм с девятой недели беременности до рождения. Также в УК РФ предлагается ввести статью 121.2 — «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи» и изложить в новой редакции статью 235 УК РФ — «Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности».
"Введение таких формулировок в статью, за которые может быть уголовное преследование, приведет к тому, что количество необоснованных исков возрастет из-за недопонимания пациентов, что должны были и могли бы сделать медицинские работники", — сказал Дягтерев на пресс-конференции МИА «Россия сегодня».
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