Ещё
В Краснодаре презентовали проект Аллеи в честь 80-летия образования Краснодарского края
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Краснодаре презентовали проект Аллеи в честь 80-летия образования Краснодарского края 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Презентация эскизов проекта аллеи в честь 80-летия образования Краснодарского края прошла в четверг в мэрии кубанской столицы.
«По задумке Евгения Первышова — это первая часть большого проекта набережной, которая соединит Рождественский парк с парком на Затоне. Кстати, берегоукрепление уже проектируется и есть большая надежда, что уже в следующем году мы зацепимся за федеральную программу», — рассказал советник мэра Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook
По его словам, аллея должна стать «очень зеленой территорией», на которой жители смогут проводить время в жару, наслаждаясь видом на Тахтамукайский район.
«На дендроплане можно насчитать 427 новых деревьев — это совсем немало. В планах озеленителей завести пятиметровые сосны, что бы тень была уже в молодом парке», — акцентировал внимание Владимир Вербицкий, по словам которого успеть реализовать это городские власти планируют до нового года.
«И — важное — все это только первая часть Аллеи (которая, к слову, больше Вишняковского сквера в 3 раза), как говорят строители — первая очередь. 460 метров. Вторая ее часть — она чуть больше — это следующий этап», — добавил советник мэра.
Как отметили в пресс-службе мэрии Краснодара, в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 г. краевому центру выделено 350 млн руб. Это позволит реконструировать две крупные дворовые территории — в пос. Лорис и по ул. Новороссийской, а также создать новую зеленую зону — аллею в честь 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Розенбаум узнал из желтой прессы, что болен раком В «Единой России» подумают, как наказать Поклонскую Отключение электроэнергии привело к проблемам с водой в Новороссийске и Геленджике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России171
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона15
Казаки просят отменить пенсии551
Путин допустил обострение ситуации на Украине242
Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного42
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение