В Краснодаре презентовали проект Аллеи в честь 80-летия образования Краснодарского края

Презентация эскизов проекта аллеи в честь 80-летия образования Краснодарского края прошла в четверг в мэрии кубанской столицы.

«По задумке Евгения Первышова — это первая часть большого проекта набережной, которая соединит Рождественский парк с парком на Затоне. Кстати, берегоукрепление уже проектируется и есть большая надежда, что уже в следующем году мы зацепимся за федеральную программу», — рассказал советник мэра Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook

По его словам, аллея должна стать «очень зеленой территорией», на которой жители смогут проводить время в жару, наслаждаясь видом на Тахтамукайский район.

«На дендроплане можно насчитать 427 новых деревьев — это совсем немало. В планах озеленителей завести пятиметровые сосны, что бы тень была уже в молодом парке», — акцентировал внимание Владимир Вербицкий, по словам которого успеть реализовать это городские власти планируют до нового года.

«И — важное — все это только первая часть Аллеи (которая, к слову, больше Вишняковского сквера в 3 раза), как говорят строители — первая очередь. 460 метров. Вторая ее часть — она чуть больше — это следующий этап», — добавил советник мэра.