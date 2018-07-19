Продюсеры довели Анастасию Спиридонову до слез 

Звезда программы «Голос» Анастасия Спиридонова попала под «горячую руку» руководителей Первого канала.
Продюсеры артистки настояли на смене имиджа своей подопечной. Еще бы, ведь не за горами ее участие в международном фестивале «Белые ночи», который откроется уже завтра в Петербурге, где певица Анастасия Спиридонова представит Россию. «Стрижка стильная, покороче чем было, но вполне женственно», — так считают авторы ее преображения. Настя же в свою очередь обливается слезами — не может привыкнуть.
А тем временем рабочие будни Анастасии состоят из бесконечных репетиций и подготовки к выступлению на фестивале. И хотя сама она не готова пока видеть свое новое отражение в зеркале, всем остальным новый имидж понравился.
Помимо конкурсантов, среди которых представитель России — Спиридонова, на фестивале выступят звездные гости из разных стран, такие как певец Seal из Великобритании, Патрисия Каас, Софи Эллис-Бекстор, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Николай Басков, София Ротару и многие другие.