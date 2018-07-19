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Продюсеры довели Анастасию Спиридонову до слез
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Продюсеры довели Анастасию Спиридонову до слез 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Звезда программы «Голос» Анастасия Спиридонова попала под «горячую руку» руководителей Первого канала.
Продюсеры артистки настояли на смене имиджа своей подопечной. Еще бы, ведь не за горами ее участие в международном фестивале «Белые ночи», который откроется уже завтра в Петербурге, где певица Анастасия Спиридонова представит Россию. «Стрижка стильная, покороче чем было, но вполне женственно», — так считают авторы ее преображения. Настя же в свою очередь обливается слезами — не может привыкнуть.
А тем временем рабочие будни Анастасии состоят из бесконечных репетиций и подготовки к выступлению на фестивале. И хотя сама она не готова пока видеть свое новое отражение в зеркале, всем остальным новый имидж понравился.
Помимо конкурсантов, среди которых представитель России — Спиридонова, на фестивале выступят звездные гости из разных стран, такие как певец Seal из Великобритании, Патрисия Каас, Софи Эллис-Бекстор, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Николай Басков, София Ротару и многие другие.
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