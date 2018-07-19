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Аграриям Прикамья возместят затраты на расчистку сельхозземель
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Аграриям Прикамья возместят затраты на расчистку сельхозземель 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Пермском крае аграриям возместят затраты на расчистку залежных земель. Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, зачастую на неиспользуемых землях уже вырос лес.
«Мы будем возмещать сельхозтоваропроизводителям часть затрат по расчистке земли от засоренности и первичной обработке почвы. В бюджет на 2019–2021 годы включены средства мероприятий сельхозназначения, вовлекаемых в оборот, в наших интересах, чтобы эти земли перешли к уже действующим фермерам, хозяйствам, чтобы этот ресурс использовался по назначению», — заявил Максим Решетников.
В регионе будет введена фиксированная ставка в 5972 рублей на 1 гектар на проведение работ по расчистке от деревьев, кустарников, пней, камней, первичной обработке почвы на земельном участке, приобретенном не более трех лет назад. Таким образом, чем больше площадь земель, вовлеченных вельскохозяйственный оборот, тем больше будет господдержка.
Напомним, фестиваль «Агрофест-2018» продлится до 20 июля.
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