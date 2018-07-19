Стажировка за рубежом: обучение, работа, путешествия

Программа обучения в вузе предполагает регулярное посещение занятий и выполнение контрольных (отчетных работ). Чтобы студенты получали хороший практический опыт, их отправляют на стажировку. Счастливчиков — за границу.

Что такое стажировка?

Стажировка — это отличный способ получить опыт работы во время пребывания в вузе.

В 2018 году пройти стажировку предлагают многие крупные компании, а также госструктуры. Как правило, на стажировке студенты выполняют простую, довольно однообразную работу. К примеру, обзванивают «холодных» клиентов, консультируют покупателей, встречают туристов в аэропорту и так далее.

Когда человеку предлагают рутинную, низкооплачиваемую работу, это вовсе не означает, что его используют. Это означает, что во время стажировки студент проходит низкие ступени карьерной лестницы. На старших курсах либо сразу по окончании вуза он может заняться более интересными задачами. Например, представители инженерных специальностей, разработчики могут выполнять «скучную» работу, быстро вырасти и стать желанными сотрудниками для дружественной компании.

Какие бывают стажировки?

Есть стажировки бесплатные, платные и оплачиваемые, их продолжительность может варьироваться от нескольких недель до года. Обычно на работу приглашают старшекурсников, начиная с 3 курса. В общем труд стажеров ценится низко. Предполагается, что взамен будущий специалист получает опыт и рекомендацию компании с именем. Платные стажировки нацелены на то, чтобы компания заработала на неопытном сотруднике, дав ему взамен знания и возможность упомянуть бренд в резюме. Крупные бренды обычно проводят стажировки бесплатно либо сами платят за них.

Работа за рубежом

Очевидно, что стажировки можно проходить в любом возрасте и с разным уровнем образования: как будучи школьником, студентом, свежим выпускником, так и молодым, опытным специалистом. Стажировка за границей — шаг к дальнейшему трудоустройству за рубежом.

Работа за рубежом является одной из самых обсуждаемых тем 2018 года: она очень популярна у россиян. Речь идет как об удаленной работе (к примеру, для ИТ-специалистов), так и о реальном переезде в другую страну. В качестве места жительства выбирают относительно недорогие страны Европы, Азии, Канаду США . К примеру, российский разработчик может отправиться за полгода в Южную Корею

Оплачиваемые стажировки за рубежом проводятся в большом количестве. Получить опыт, работая в крупной организации (например, в ООН ) предлагают как студентам, так и молодым специалистам. Можно получить гранты на проведение определенных исследований или видов работ. К примеру, журналисты из разных стран мира могут побороться за финансирование, необходимое для изучения крупных социальных проблем.

Как попасть на стажировку?

Очень просто. Информация о стажировках публикуется, как правило, на сайтах вузов, конкретных компаний, сервисах поиска работы, а также специализированных ресурсах про гранты и стажировки для студентов и для молодых специалистов. Если студента интересует конкретный работодатель, он может обратиться с предложением пройти стажировку самостоятельно. Как правило, открытые компании в такой просьбе не отказывают: они учитывают, что человек заинтересован в опыте и имеет определенный потенциал.

Фото: vk.com