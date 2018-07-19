Израиль направил гуманитарную помощь беженцам на сирийской части Голанских высот 

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля на этой неделе отправила в лагеря для перемещенных лиц на территории сирийской части Голанских высот шесть комплектов гуманитарной помощи. Об этом армейская пресс-служба сообщила в распространенном в четверг коммюнике.
"На этой неделе 210-я дивизия израильской армии провела шесть специальных операций, в ходе которых была передана гуманитарная помощь сирийским беженцам, находящимся в палаточных лагерях на Голанских высотах, — говорится в документе. — В рамках этих операций армия Израиля передала 72 т продовольствия, около 70 палаток, 9 тыс. л топлива, несколько поддонов медикаментов и медицинского оборудования, а также одежду и игрушки". Военные добавили, что «армия Израиля продолжает оказывать помощь сирийским беженцам в палаточных лагерях на сирийских Голанских высотах».
"В этих лагерях, расположенных рядом с границей с Израилем, находятся тысячи сирийцев, живущих в плохих условиях без доступа к воде, электричеству, продовольствию и предметам первой необходимости", — указали в армейской пресс-службе.
"Армия предоставляет гуманитарную помощь сирийским гражданским лицам в ходе операции «Хороший сосед» уже на протяжении нескольких лет в качестве жеста доброй воли, придерживаясь при этом политики невмешательства в сирийский конфликт, — добавили военные. — Армия обороны Израиля внимательно следит за событиями на юге Сирии, и готова к широкому спектру сценариев, включая дополнительное предоставление гуманитарной помощи сирийским беженцам". При этом, «армия не позволит сирийским беженцам проникнуть в Израиль и продолжит обеспечивать интересы безопасности Израиля», — подтвердили военные.
Неделю назад израильские военные передали в лагеря для перемещенных лиц на территории сирийских Голанских высот посылки, собранные жителями приграничных с Сирией районов Израиля для сирийских беженцев. Как заявил ранее министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман, Израиль отказывается принимать на своей территории сирийских беженцев, но готов оказывать гуманитарную помощь мирным жителям. В конце июня израильская армия уже отправила на сирийскую территорию комплект гуманитарной помощи, состоящий из 300 палаток, 13 т продовольствия, 15 т детского питания, а также трех крупных партий медицинского оборудования и одежды.