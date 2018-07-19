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Курьезы «Славянского базара»: победитель подарил свою наряд члену жюри
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Курьезы «Славянского базара»: победитель подарил свою наряд члену жюри 

Мир24 1 час назад
Победитель конкурса «Славянский базар», казахстанец Ернар Садырбаев хочет принять участие в музыкальном шоу на российском телевидении, передает «МИР 24».
Певец выступает под псевдонимом Амре. Артист поделился своими впечатлениями от фестиваля в Витебске. А его продюсер рассказал о курьезных случаях во время его проведения. Например, почему его подопечный остался без своего лучшего концертного костюма. Выяснилось, что наряд казахстанца очень понравился члену жюри из Польши Михаилу Кочмареку.
«Он просто вцепился в нас со словами «продайте, пожалуйста, продайте этот костюм!». У нас произошел один маленький инцидент в последний день: уже все завершилось, все закончилось. И один из наших сотрудников-казахстанцев обидел его в какой-то словесной перепалке. И он обиделся, ушел. Я говорю Амре, обидели мы парня, гран-при, звезда. И он говорит: «Давайте подарим ему костюм», — отметил продюсер Жан Муканов.
По словам продюсера, стоимость костюма, сделанного в гусарском стиле, — 1,5 миллиона тенге. Это около 4,5 тысяч долларов.
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