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Районная газета «Марьинский вестник» провела очередной опрос среди жителей
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Районная газета «Марьинский вестник» провела очередной опрос среди жителей 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Управа района Марьино
На этой неделе он коснулся их активности. Редакция газеты решила выяснить, насколько хорошо жители района знают своих соседей. Участие в голосовании приняли около полусотни москвичей.
Из них 28% респондентов выбрали вариант ответа «Знаю лишь соседей по лестничной клетке», 23% состоят со многими в приятельских отношениях, а 18% вообще никого не знают. Кроме того, 16% читателей газеты признались, что знакомы лишь с небольшим числом соседей, а 15% респондентов затруднились ответить на вопрос.
Новое голосование уже стартовало на сайте районной газеты. (еп)
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