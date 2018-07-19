Районная газета «Марьинский вестник» провела очередной опрос среди жителей

На этой неделе он коснулся их активности. Редакция газеты решила выяснить, насколько хорошо жители района знают своих соседей. Участие в голосовании приняли около полусотни москвичей.

Из них 28% респондентов выбрали вариант ответа «Знаю лишь соседей по лестничной клетке», 23% состоят со многими в приятельских отношениях, а 18% вообще никого не знают. Кроме того, 16% читателей газеты признались, что знакомы лишь с небольшим числом соседей, а 15% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Новое голосование уже стартовало на сайте районной газеты. (еп)