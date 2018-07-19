В Молжаниновском появятся перевязочный и прививочный кабинеты

В корпусе 7 дома 11 на Синявинской улице в августе заработают медицинские кабинеты. Как сообщил глава управы Молжаниновского района Артур Силиверстов, сейчас на выделенной территории ведется косметический ремонт и обустраиваются две входные группы.

— После этого будут установлены мебель и необходимое медицинское оборудование, — пояснил Силиверстов. — Территория будет приспособлена и для маломобильных граждан.

На первом этаже корпуса 7 будут работать четыре кабинета для детей и взрослых. Прием будут вести врачи городской поликлиники № 45. Для жителей района будут доступны перевязочная, прививочная, а также услуги терапевтов и педиатров. (еп)