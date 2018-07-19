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В Молжаниновском появятся перевязочный и прививочный кабинеты
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В Молжаниновском появятся перевязочный и прививочный кабинеты 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В корпусе 7 дома 11 на Синявинской улице в августе заработают медицинские кабинеты. Как сообщил глава управы Молжаниновского района Артур Силиверстов, сейчас на выделенной территории ведется косметический ремонт и обустраиваются две входные группы.
— После этого будут установлены мебель и необходимое медицинское оборудование, — пояснил Силиверстов. — Территория будет приспособлена и для маломобильных граждан.
На первом этаже корпуса 7 будут работать четыре кабинета для детей и взрослых. Прием будут вести врачи городской поликлиники № 45. Для жителей района будут доступны перевязочная, прививочная, а также услуги терапевтов и педиатров. (еп)
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