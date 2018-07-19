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Глава Молжаниновского Артур Силиверстов обсудил с жителями развитие района
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Глава Молжаниновского Артур Силиверстов обсудил с жителями развитие района 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
На традиционной встрече главы Молжаниновского Артура Силиверстова с жителями обсуждался вопрос комплексного развития района. На этот раз глава призвал жителей принять активное участие в развитии территорий. Местные власти ждут от горожан предложений по обустройству своих дворов.
— В текущем году будет проходить масштабное комплексное благоустройство квартала на Синявинской. Первый проект уже готов для корпусов 6, 7 и 8. Мы ждем от жителей предложений, каким образом они хотят обустроить свои дворы в соседних корпусах квартала. На основании ваших пожеланий будет составлен адресный перечень: детские и спортивные площадки, парковки, новые зоны отдыха. Мы будем рассматривать и обсуждать все предложения, — отметил Силиверстов.
Свои предложения жители могут передать как сотрудникам управы, так и депутатам муниципального округа по адресу: 4-я улица Новоселки, 2. (еп)
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