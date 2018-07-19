«Наркотики делают добро, да?»: в обтягивающих трусах и с пивом разгуливал по Краснодару молодой человек 

Краснодар. 19 июля — Новая Кубань. Инцидент произошел на ул. Красных Партизан.
На камеру мобильного телефона зафиксировали молодого человека с обнаженным торсом. В руках он держал бутылку пива. Кроме обтягивающего нижнего белья и домашних тапочек на парне ничего не было.
Прохожие поинтересовались у молодого человека, почему он находится в полуобнаженном виде на одной из самых оживленных улиц города. Каких-либо пояснений по данному факту парень не дал. И проследовал дальше по улице, употребляя в присутствии прохожих в общественном месте слабоалкогольный напиток.
Прохожие, пытавшиеся сделать замечание неизвестному гражданину предположили следующее:
— Наркотики делают добро, да?
Идентифицировать лицо молодого человека на кадрах невозможно.