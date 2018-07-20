Башкирские коммунисты попросили главу региона установить памятник Сталину

Это уже не первая попытка башкирских коммунистов воздвигнуть монумент советскому вождю. 15 мая глава республики получил аналогичный запрос, но на него ответил начальник отдела по языковой политике Управления образования столичной администрации Ханнанова З. М.

Она обозначила, что эта инициатива является нецелесообразной. Повторная просьба, направленная 17 июля, пока осталась без ответа.