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Башкирские коммунисты попросили главу региона установить памятник Сталину
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Башкирские коммунисты попросили главу региона установить памятник Сталину 

360tv.ru 36 минут назад
Фото: Реальное время
В республике Башкортостан фракция КПРФ обратилась с просьбой к главе региона Рустэму Хамитову выделить в Уфе место под памятник Иосифу Сталину. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Это уже не первая попытка башкирских коммунистов воздвигнуть монумент советскому вождю. 15 мая глава республики получил аналогичный запрос, но на него ответил начальник отдела по языковой политике Управления образования столичной администрации Ханнанова З. М.
Она обозначила, что эта инициатива является нецелесообразной. Повторная просьба, направленная 17 июля, пока осталась без ответа.
19 июля в Харькове на проспекте Независимости был установлен памятник народной артистке СССР Людмиле Гурченко. Скульптор Катиб Мамедов работал над монументом около двух лет.
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