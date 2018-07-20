Около половины московских строителей считают монополизацию рынка барьером для развития

"Проблемы со строительством в Москве опрошенные связывают, в первую очередь, с монополизацией рынка строительных услуг (46%), неопределенной экономической конъюнктурой (44%), а также с высокими ставками по кредитам (42%)", — говорится на сайте ВЦИОМ.

Также среди барьеров были названы недостаток инвестиций (38%), рост себестоимости оказываемых услуг (36%), недостаток квалифицированных рабочих (25%). Вместе с тем, сложности с получением разрешительных документов и давление со стороны фискальных органов отнесли к барьерам всего 12% и 7% опрошенных соответственно.

Опрос проводился в преддверии Московского урбанистического форума с помощью телефонного интервью представителей компаний строительной отрасли. Закрытый вопрос «Какие причины больше всего мешают строить сегодня?» был задан 1 тыс. респондентов и подразумевал не более до пяти ответов, уточняет ВЦИОМ.

Также опрос содержит данные по отношению представителей компаний строительной отрасли к основным реформам по снижению административных барьеров в строительстве, проводимым правительством Москвы . С 2016 года власти города провели ряд реформ, связанных со сферой строительства, отмечают авторы исследования. Как показал опрос, о данных изменениях известно подавляющему большинству опрошенных. «Среди них риск-ориентированный подход в государственном строительном надзоре (79%), расширение состава градостроительного плана земельного участка (79%), перевод геофонда Москвы в электронный вид (76%), сокращение срока регистрации права собственности в Росреестре (87%), перевод основных услуг в строительстве Москвы в электронный вид (85%)», — отмечено в сообщении.

Специалисты строительной отрасли, принявшие участие в опросе, в целом положительно оценивают эффективность реализуемых реформ. Наиболее позитивные оценки связаны с переводом государственных услуг в строительной сфере в электронный вид (60%). Наименее понятная опрошенным реформа, — внедрение риск-ориентированного подхода (38%), введенная с 1 января 2018 года.