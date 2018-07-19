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Карниз над подъездом дома в Мячковском бульваре привели в порядок
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Карниз над подъездом дома в Мячковском бульваре привели в порядок 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Управа района Марьино
Работы прошли в установленные законом сроки после обращения местного жителя на портал «Наш город». О результатах отчитался директор ООО «Эксжил» Евгений Таксанаев.
«В ответ на обращение по вопросу уборки мусора на козырьке входной группы подъезда № 5 по адресу: Мячковский бульвар, д. 8, к. 4 сообщаю: произведены работы по уборке мусора и посторонних предметов с козырька входной группы подъезда № 5», — говорится в сообщении за подписью Таксанаева
Напомним, что портал «Наш город» создан для оперативной связи жителей с органами исполнительной власти. За несколько лет работы с помощью сайта решено более двух миллионов проблем. (еп)
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