Карниз над подъездом дома в Мячковском бульваре привели в порядок

Работы прошли в установленные законом сроки после обращения местного жителя на портал «Наш город». О результатах отчитался директор ООО «Эксжил» Евгений Таксанаев.

«В ответ на обращение по вопросу уборки мусора на козырьке входной группы подъезда № 5 по адресу: Мячковский бульвар, д. 8, к. 4 сообщаю: произведены работы по уборке мусора и посторонних предметов с козырька входной группы подъезда № 5», — говорится в сообщении за подписью Таксанаева

Напомним, что портал «Наш город» создан для оперативной связи жителей с органами исполнительной власти. За несколько лет работы с помощью сайта решено более двух миллионов проблем. (еп)