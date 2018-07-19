Движение по Египетскому мосту в Петербурге ограничат с 21 июля

Петербурге вводятся новые ограничения транспорта, передает пресс-служба ГАТИ. Они вступят в силу в субботу, 21 июля.

По предварительной информации, с 21 по 29 июля будет ограничено движение по Египетскому мосту через реку Фонтанку. За этот период в полном объеме мост будет работать только с 11.00 до 14.00 22 июля.

21 и 22 июля ограничат движение на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Дыбенко. Там будут прокладывать инженерные сети.

До 20 декабря движение будет ограничено у дома №73 по Гранитной улице.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.