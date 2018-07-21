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Гризманн привёз кубок ЧМ в родной город с населением 34 тыс. жителей
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Гризманн привёз кубок ЧМ в родной город с населением 34 тыс. жителей 

Чемпионат.com 1 час назад
Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн привёз трофей за победу на чемпионате мира — 2018 в свой родной город Макон, сообщает пресс-служба ФИФА в «Твиттере».
Футболист появился с кубком на балконе здания на одной из площадей города, на которой собрались сотни жителей города.
Макон, население которого по статистике на 2006 год составляет 34 тысяч жителей, расположен в регионе Бургундия — Франш-Конте.
На ЧМ-2018 Гризманн отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами в семи матчах за сборную Франции.
Посмотреть фотографии можно в «твиттере» ЧМ-2018.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Антуана Гризманна.
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