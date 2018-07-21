Гризманн привёз кубок ЧМ в родной город с населением 34 тыс. жителей

Футболист появился с кубком на балконе здания на одной из площадей города, на которой собрались сотни жителей города.

Макон, население которого по статистике на 2006 год составляет 34 тысяч жителей, расположен в регионе Бургундия — Франш-Конте.

На ЧМ-2018 Гризманн отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами в семи матчах за сборную Франции.

Посмотреть фотографии можно в «твиттере» ЧМ-2018.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Антуана Гризманна.