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Фонтан в Сокольниках принимает участие в голосовании на портале «Активный гражданин»
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Фонтан в Сокольниках принимает участие в голосовании на портале «Активный гражданин» 

Управа района Сокольники 1 час назад
На портале электронных референдумов «Активный гражданин» запущена восьмая часть голосования «Влюбиться в Москву: самые интересные места столицы».
Москвичам предлагают проголосовать за один из предложенных двадцати вариантов.
Любимый многими жителями Сокольников в местном парке фонтан набрал уже свыше 1,7 тысяч голосов. Вместе с тем, по состоянию на 18 июля больше всего голосов получил фонтан «Дружба народов» на ВДНХ (32 тысячи), на втором месте фонтан «Золотой колос» (21 тысяча), также расположенный на территории выставки. Замыкает тройку лидеров голосования светодинамический царицынский «Каменный колос».
Более 88 референтов уже отдали свои голоса. На данный момент голосование продолжается, принять участие в нем могут все зарегистрированные на портале «Активный гражданин» пользователи.
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